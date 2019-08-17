Об этом свидетельствует официальный документ, сообщает DEITA.RU.



Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь стал героем новостей. На этот раз Порошенко заполнил электронную декларацию, в которой указал, что является президентом Украины.

Как пишет РИА Новости, экс-глава Украины вряд ли ошибся – он даже указал место своей работы: администрация президента Украины. Должность – президент.

Судя по отчету, за последние месяцы экс-глава страны заработал более 150 млн гривен дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".

Елена Миронова