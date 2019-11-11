Петросян предупредил об опасности моющих средств

Профессор химического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Валерий Петросян предупредил об опасности, скрывающейся в моющих средствах, которыми пользуется большинство россиян, сообщает DEITA.RU.

Эксперт сообщает, что в бытовой химии содержится как минимум 3 нежелательных компонента, поэтому следует обращать внимание на состав моющих средств. В то же время, Валерий Петросян предупредил и о хитростях от компаний-изготовителей товаров, как отмечают «РИА новости».

Так, производители маскируют нежелательные компоненты в составе за размытыми формулировками. Например, вредные хлорорганические соединения скрываются за надписью «биологически активные добавки»; алкилбензолсульфонаты производители называют «неорганическими поверхностно-активными» или «ионогенными» веществами; а вместо этоксилированных алкилфенолов употребляется формулировка «органические неионогенные вещества». Благодаря маскировке, состав бытовой химии не вызывает у потребителей тревоги.

Качественные экологические товары, по обыкновению, стоят дороже распространённой бытовой химии. Однако некоторые домохозяйки активно пользуются проверенными и безопасными народными средствами.

Ранее сообщалось, что исследователи компании Nielsen установили, какие товары россияне предпочитают приобретать по акции. Бытовая химия и шоколад заняли лидирующие позиции в списке акционных товаров в корзинах российских покупателей.

Софья Корф