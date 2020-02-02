Певица МакSим покидает сцену

Популярная исполнительница МакSим заявила о своем решение прекратить музыкальную карьеру, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в тг-канале певицы, такое решение она приняла из-за серьезных проблем со здоровьем.

Менеджер исполнительницы заявила о «бессрочном отпуске» для Максим. Как отметил представитель девушки, такое решение было принято по совету врачей. Проблемы со здоровьем у певицы начались еще в 2019 году, после того, как исполнительница попала в ДТП.

После аварии у певицы была частичная потеря памяти, однако, она быстро пошла на поправку и даже дала несколько концертов.