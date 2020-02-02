telegr wh call

Новости

Певица МакSим покидает сцену

2 Февраль 2020, 02:15

Проект «Невская проза» стартовал в Санкт-Петербурге

2 Февраль 2020, 01:14

Из Китая через Приморье эвакуировали 58 человек

2 Февраль 2020, 00:05

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

1 Февраль 2020, 23:15

Ученые рассказали о неочевидных симптомах сердечного приступа

1 Февраль 2020, 22:15

Стивен Кинг повздорил с Facebook и удалил страницу

1 Февраль 2020, 21:15

Минтруд: новые правила увольнения обязательны не для всех

1 Февраль 2020, 20:15

«Дальневосточный гектар» стал доступен всем россиянам еще в двух регионах

1 Февраль 2020, 19:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Певица МакSим покидает сцену

максим

Проблемы со здоровьем мешают певице продолжать карьеру

Популярная исполнительница МакSим заявила о своем решение прекратить музыкальную карьеру, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в тг-канале певицы, такое решение она приняла из-за серьезных проблем со здоровьем.

Менеджер исполнительницы заявила о «бессрочном отпуске» для Максим. Как отметил представитель девушки, такое решение было принято по совету врачей. Проблемы со здоровьем у певицы начались еще в 2019 году, после того, как исполнительница попала в ДТП.

После аварии у певицы была частичная потеря памяти, однако, она быстро пошла на поправку и даже дала несколько концертов. 

Читайте также:

«Дальневосточный гектар» стал доступен всем россиянам еще в двух регионах

Роспотребнадзор рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

Жительницу Приморья оштрафовали за месть бывшему

Популярное

Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

Сорокоградусные морозы ждут Приморье на следующей неделе

Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов

Коронавирус обрушил юань
Loading...
Загрузка...
Загрузка...