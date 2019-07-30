Пенсионные фонды начнут проверять через несколько дней, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Так распорядился глава страны, и Генпрокуратура начнет разбирательство, соответствует ли деятельность ПФ нормам законодательства.

Александр Буксман, занимающий пост первого заместителя генпрокурора, комментирует процесс проверок. Он требует сделать это с особой тщательностью, чтобы пресекать незаконные переводы накоплений граждан и нецелевое использование средств. Наказание за подобные действия должно быть вплоть до уголовного.

Анастасия Туркова