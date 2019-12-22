ПФР рассказал про индексацию пенсии в 2020 году

Председатель ПФР Антон Дроздов рассказал про индексацию пенсий в следующем году, сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя фонда, если пенсионер работал до 2020 года, то его пенсия не индексировалась. Однако после выхода на нее она будет проиндексирована по уровню 2020 года. Размер ее будет зависеть от пенсионных коэффициентах, если их будет 120, то пенсионер будет получать 16,8 тысяч рублей.

При этом если пенсионер снова захочет выйти на работу то проведенную ранее индексацию нельзя будет отменить. Отметим, что пока пенсионер работает его выплаты нельзя проиндексировать, а получает он только ту сумму, которая была установлена во время наступления пенсионного возраста.

Иван Юрьев