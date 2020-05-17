ПФР разъяснил вопрос о новых возможностях для пенсионеров

Пенсионный фонд России напоминает, что для получения определённых документов не всегда необходимо личное присутствие человека в отделении, сообщает ИА DEITA.RU. Многие услуги можно оформить дистанционно.

Не выходя из дома, при помощи Сети Интернет, любой желающий может запросить ту или иную справку через Личный кабинет. Среди справок, предоставляемых дистанционно, есть документ о состоянии индивидуального лицевого счёта, о назначенных пенсионных выплатах и пособиях по состоянию на определённую дату, и некоторые другие. Полный список документов, доступных к дистанционному предоставлению, опубликован в Личном кабинете на официальном сайте ПФР - www.pfrf.ru, либо на Едином портале общественных услуг.

Пользователь может не только сам распечатать нужный документ, но и отправить его на личную электронную почту.

Пенсионный фонд напоминает, что многие ведомства, такие как например, МВД, прокуратура, нотариусы и иные, имеют право делать запрос нужной информации, которая находится в базе ПФР, в рамках предоставления госуслуг.