Пенсионный фонд будет переводить ряд своих услуг на беззаявительный порядок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

О переменах в методах оказания услуг населению в ПФР информирует стоящий во главе ведомства Антон Дроздов. Беззаявительный порядок Дроздов назвал проактивным, предупреждающим: теперь сотрудники пенсионного фонда сами будут обращаться к гражданам, рассказывая о мерах поддержки, которые они могут получить.

В фонде уже готовятся к переходу на новую систему взаимоотношений с россиянами.

В качестве иллюстрации того, что именно могут получить граждане, Дроздов назвал ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату.

Анастасия Туркова