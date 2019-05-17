Ведомство отчиталось о 100% готовности к работе в новом режиме, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на то, что законопроект о переходе с бумажных трудовых книжек на цифровые ещё находится на рассмотрении в правительстве, пенсионный фонд России провёл масштабную подготовку к реформе. Как передают "Известия" со ссылкой на ведомство, трудовые книжки россиян оцифрованы на 100%.

В тестовом режиме электронные "трудовые" будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную базу ПФР, а уже с 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей.

В ведомстве уточнили, что за счёт оцифровки 100% сведений, пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека.