Пенсионеры будут вынуждены вернуть средства, которые Пенсионный фонд переплатил получателю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

В некоторых случаях получатель теряет право на выплаты. Например, в случае, когда ребёнок, получающий выплаты от ПФР по потере кормильца, завершает обучение. Выплата полагается сироте до 18 лет. Однако многие продолжают обучение в очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях. В подобных случаях выплата положена получателю до 23 лет. Когда студент по каким-то причинам прекращает обучение, ПФР обязан прекратить выплаты. Однако оповестить Пенсионный фонд об окончании обучения - задача получателя. В противном случае придётся вернуть деньги, которые были уплачены сверх положенного времени.

В другом случае переплата может произойти из-за смерти иждивенца, за которого выплачивалась повышенная пенсия. Если у пенсионера появляется нетрудоспособный иждивенец (им может стать, например, муж, жена или внук), получателя ожидает повышение пенсии в виде фиксированной ежемесячной выплаты. Смерть иждивенца повлечёт за собой прекращение выплат, однако по некоторым причинам они могут продолжиться. Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, и не отдавать ПФР уже поступившие на счёт средства, желательно своевременно оповещать Пенсионный фонд об изменениях в семейном положении.

Софья Корф