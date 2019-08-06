Почти полмиллиона рублей на саморекламу готова потратить одна из поликлиник Владивостока, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РосТендер».

Согласно заявке, опубликованной на сайте, одна из поликлиник Владивостока готова потратить почти полмиллиона рублей на пиар-кампанию в отраслевом электронном периодическом издании. Вероятно, поликлиника находится в идеальном состоянии и не нуждается в модернизации или доработке функциональных моментов учреждения, полагают приморцы, раз собственный пиар в приоритете.

Между тем, Министерство здравоохранения РФ опубликовало статистические данные по заболеваниям на Дальнем Востоке. В ДФО более 400 тысяч человек живут с тяжёлым диагнозом. Онкологические заболевания, туберкулёз, ВИЧ-инфекция, заболевания, передающиеся половым путём, а также психические нарушения – весь этот «букет» наблюдается у дальневосточников. По количественным показателям некоторых заболеваний печальное лидерство занимает Приморский край. И медицинским организациям края точно есть, над чем работать, считают местные жители.

Напомним, что на ужасающее состояние российских медучреждений пожаловались президенту жители во время недавней Прямой линии. В поле зрения Путина попали очереди в поликлинике Смоленской области.

Софья Корф