Пик эпидемии впереди: коронавирус мутирует

По официальному заявлению китайских властей, способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, а эпидемиологическая ситуация перешла в сложную стадию, сообщает DEITA.RU.

Правительство Китая провело специальный брифинг о борьбе с эпидемией пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Китайские власти признали, что в провинции Хубэй существует нехватка медикаментов и защитных средств. И даже мощная промышленность КНР не в силах самостоятельно проблему решить, поэтому планируются закупки необходимого в других странах.

Как отметил руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, инкубационный период коронавируса нового типа в среднем составляет около 10 дней, но выявлены случаи и в 1 день и в две недели. Китайские медики определили, что вирус передается от человека к человеку, в том числе и в инкубационный период, когда нет симптомов заболевания. По мнению специалистов, вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку. Более того, его способность передаваться от человека к человеку усилилась.

По оценке китайских властей, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, и возможность этого заболевания к дальнейшим мутациям пока не ясна.

Дмитрий Санников