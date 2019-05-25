25 мая в России отмечают День филолога. Обычно работу филологов связывают с банальным: проверка текстов на грамотность. Но есть в их работе и огонек – многие берутся за изучение происхождения русского мата. В честь праздника редакция DEITA.RU решила рассказать своим читателям о том, откуда взялись четыре слова, презираемые Роскомнадзором. Заодно можете проверить ваши собственные знания мата в нашем тесте.



Русский мат, как одна из максимально табуированных в обществе тем, окутана множеством мифов. Пожалуй, самый распространенный – мат пришел во времена татаро-монгольского ига. На самом деле, нет. Филолог МГУ Лидия Малыгина рассказывала в одном из интервью о том, что людям просто хотелось в это верить. Исследования доказали: русский мат был у славян всегда. Эти слова, те самые четыре запрещенных, активно использовали в языческих обрядах. Корни всем известных слов на «х», «б», «е» и «п» встречаются и в македонском, и в словенском – во многих славянских языках.

Кстати, наши предки не видели ничего страшного в употреблении таких слов и различных производных от них. Табуированными они стали, когда Русь приняла христианство. Именного тогда церковь в борьбе с различными языческими культами начала борьбу и с лексиконом. Как мы видим, русский мат оказался стойким и дожил аж до XXI века.

Если сравнивать русский мат с обсценной лексикой других языков, то становится понятно, что наши словечки самые разнообразные. Кроме того, редко, в каких языках так часто для ругательств используют тему секса. Например, в немецком языке все ругательные слова связаны с испражнениями.