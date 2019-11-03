Пикетчики в столице требуют помощи Путина

Люди годами ждут жилья, а получают только обман за обманом, сообщает DEITA.RU.



В воскресенье, 3 ноября, во Владивостоке состоялся очередной пикет обманутых дольщиков. На этот раз с плакатами вышли дольщики ЖСК «Остров», который не могут построить уже семь лет.

Сильнее всего людей возмутило то, что в ходе последнего ВЭФ пайщикам пообещали финансирование и сдачу первой очереди домов до зимы. Новый подрядчик, «РК строй», тогда же и зашел на объект, поверив в будущее финансирование. Однако с момента окончания ВЭФ прошло почти 2 месяца, и никаких денег до сих пор не поступило.

Люди вышли с плакатами:

«Обманутый профессор – позор для страны»

«ЖСК «Остров»: нарожали – куда девать?»

«Мама, папа, я – бездомная семья»

«Путин, помоги!»

Как сообщалось ранее, на строительство всех очередей ЖСК надо около 1,6 млрд рублей. Часть средств дольщики пытаются забрать у предыдущего подрядчика – «Аркады». Но так как дома войдут в зиму недостроенными, уже летом размер финансирования снова придется увеличивать.

Елена Миронова

Фото: vdk_news