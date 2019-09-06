Пока главы дальневосточных регионов участвуют в Восточном экономическом форуме, в их «вотчинах» активизировалась оппозиция, сообщает DEITA.RU.

Заседание президиума Госсовета и Восточный экономический форум собрали во Владивостоке всех дальневосточных губернаторов. Более того, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил их всех посетить Индию. И даже Владимир Путин поддержал приглашение. «Пусть идут в бухгалтерию», - пошутил президент.

Другое дело, будет ли куда вернуться после ВЭФ главам регионов? Ведь даже за короткое время отсутствия губернаторов, на их территориях активизировались оппозиционеры.

Так, в Петропавловске-Камчатском прошел коллективный пикет о недоверии губернатору. Специально для мероприятия активисты изготовили четырехметровый баннер с изображением главы региона Виктора Илюхина. Организатор пикета ранее проводил подобное же мероприятие, но против высоких пенсий местным чиновникам, которые власть имущие назначили и утвердили себе сами в прошлом году.





В Бурятии власти изъяли тираж газеты КПРФ. Советским районным судом города Улан-Удэ вынесено решение об изъятии девятого номера газеты «Коммунист Бурятия». Практически одновременно с принятием этого сомнительного решения полиция изъяла весь тираж газеты в подразделениях Бурятского регионального отделения КПРФ.

А в центре Хабаровска прошел уже очередной пикет: вновь вышли на улицу десятки работников лесозаготовительного гиганта «Азия-Лес», которому осталось три месяца до банкротства. Люди умоляли краевые власти вмешаться и помочь – скоро им совсем нечего будет есть. Это уже третий пикет заводчан с начала года.

Впрочем, сейчас некая «индульгенция» на мирные протестные акции получена на самом что ни на есть «верху». Как подчеркнул на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин, «Люди имеют право на протест, и иногда это приводит к позитивному результату, встряхивает власть, чтобы она эффективно решала проблемы».

Дмитрий Санников