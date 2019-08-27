В понедельник, 26 августа, самолет из Греции до главного аэропорта Чехии долетел на одном единственном двигателе, сообщает DEITA.RU. По данному факту сейчас будет проведена доскональная проверка.

У лайнера, принадлежащего бюджетной авиакомпании Smartwings, отказал двигатель в тот момент, когда воздушное судно пролетало над Эгейским морем.

Проанализировав ситуацию, пилоты приняли решение продолжать полет. Boeing-737 благополучно приземлился в аэропорту назначения. На борту самолета было 170 пассажиров, ни один из них не знал о случившемся.

На данный момент проводится проверка. По мнению экспертов, пилоты грубо нарушили технику безопасности.

Напомним, в августе в России произошло чудо — самолет с отказавшими двигателями сел в кукурузном поле. Пилоты «Уральский авиалиний» настолько грамотно и слажено сработали, что во время посадки никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.

Екатерина Брязгунова