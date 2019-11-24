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Пилот самолет умер после экстренно посадки

самолет

Пилот самолета, выполнявшего рейс Москва — Анапа, умер сразу после экстренной посадки в российском аэропорту в воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

По имеющейся информации, 49-летнему второму пилоту стало резко плохо во время полета. Было принято решение экстренно сажать самолет в ближайшем аэропорту. Им оказалась воздушная гавань в Ростове-на-Дону.

Почти сразу после посадки, мужчина скончался. Причины смерти на данный момент не раскрываются. Следствие начало проверку по данному факту.

Отмечается, что после дозаправки самолет вылетел в Анапу.

Екатерина Брязгунова

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