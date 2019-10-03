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Пилот «Суперджета» раскрыл истинную причину трагедии в Шереметьево
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Самолет российского производства загорелся после экстренной
посадки, сообщает DEITA.RU.
Командир экипажа того самого самолета Sukhoi Supejet 100, который загорелся после совершения экстренной посадки в московском Шереметьево, дал показания в суде. Пилот рассказал об истинных причинах трагедии, которая погубила 41 человека. Об этом сообщает Readovka.
Следственный комитет ранее предъявил командиру самолета Денису Евдокимову обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации самолета. Именно эти нарушения, по мнению СК, и привели к трагедии.
Однако на суде Евдокимов заявил, что действовал по инструкции, однако у самолета отказала ручка управления. Но даже это не привело бы к таким чудовищным последствиям. По словам пилота, 41 смерть – результат того, что кто-то открыл заднюю дверь, не предназначенную для эвакуации. Если бы она была закрыта, толстая обшивка самолета дала бы возможность эвакуировать всех пассажиров.
Суд принял решение отпустить Евдокимова под подписку о невыезде.
Елена Миронова