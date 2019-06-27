Все пассажиры остались живы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Нижнеангарске произошла авария с самолётом Ан-24. Борт компании "Ангара" штатно вылетел из аэропорта, однако через несколько минут полёта у него отказал один из двигателей.

Пилоты приняли решение о возвращении. После посадки самолёт не смог остановиться на полосе и выкатился за её пределы, где управляющие воздушной машиной столкнулись с очистными сооружениями.

В результате удара судно загорелось. Двух пилотов спасти не удалось.

Спасены все 43 пассажира, 7 из них пострадали.

Дмитрий Шевченко