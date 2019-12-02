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Пилоты рассказали, как рискнули жизнью Путина

Путин

Первый борт пришлось сажать вслепую, сообщает DEITA.RU.

Недавняя поездка Владимира Путина на саммит в Бишкеке чуть не закончилась трагедией. Как рассказали в репортаже на телеканале «Россия 1», самолет с президентом на борту садился и летел в экстренных условиях.

Борт №1 вылетел из Санкт-Петербурга в Бишкек. В тот день аэропорт Бишкека не принимал самолеты из-за густого тумана, но президент решил лететь. Часть пути, по словам пилотов, преодолевали по ноутбуку – не было видно ничего.

Однако командир экипажа заявил – это не риск, а профессионализм. Запас топлива позволил бы уйти на запасной аэродром в Алма-Аты.

 Елена Миронова

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