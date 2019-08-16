Президент подписал указ, сообщает DEITA.RU.



Два пилота, которые смогли посадить самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Жуковском, стали Героями России. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ подписал президент.

Кроме того, все остальные члены экипажа того воздушного судна, которые помогли всем пассажирам сохранять спокойствие и эвакуироваться, награждены орденами Мужества.

Напомним, 15 августа самолет сразу после взлета совершил аварийную посадку в поле. В двигатели попали птицы. Все пассажиры остались живы.