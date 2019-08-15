Сенатор требует поощрить экипаж самолета, посадившего лайнер посреди поля, сообщает DEITA.RU.



В четверг утром в России произошло свое «чудо на Гудзоне». Пилоты лайнера А321 «Уральских авиалиний» смогли посадить самолет с 234 пассажирами в чистое поле. Сообщается, что сразу после вылета в двигатели попала стая чаек, поэтому пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в поле в районе Жуковского. Пассажиры получили лишь незначительные травмы.

Как пишет РИА Новости, по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пока непонятно, кто станет виновным. Тем временем, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева заявила, что экипаж надо поощрить. Она отметила, что то, что все живы и спасены – это чудо.

Елена Миронова