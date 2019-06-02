Необычного для наших широт «пингвина» заметили близ рабочего поселка Охотск Хабаровского края, сообщает DEITA.RU.

Как известно, пингвины живут в Антарктиде, и в российских арктических широтах не водятся. Откуда же взялась птица на Дальнем Востоке. Ответ прост – это не пингвин, хотя большое сходство и имеется. На морскому берегу стояла кайра - морская птица семейства чистиковых.

Кроме внешнего сходства, у кайры и пингвина есть и другие общие черты. Например, на суше и те, и другие крайне неуклюжи, но в воде им нет равных. И кайры, и пингвины предпочитают холодные воды и дрейф на льдинах. Во всем остальном оба вида птиц уникальны.

А вот кто обычен для дальневосточной тайги, так это амурские тигры. Накануне автомобилист встретил тигриную семью на Сергеевском перевале в Приморском крае. На грунтовую дорогу вышли сразу три молодых полосатых краснокнижных хищника.

Дмитрий Санников