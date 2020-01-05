Пингвины, эвтаназия и зарплата: как изменила жизнь россиян первая неделя 2020 года

Первая неделя 2020 года подходит к концу. В честь этого события DEITA.RU подготовила список самых важных для россиян законов, вступивших в силу с 1 января нового года.

Начнем с радостных новостей для каждого гражданина России. С 2020 года правительство увеличило минимальную заработную плату для граждан на 850 рублей. Теперь работодатели не имеют права ежемесячно оценивать труд своих работников на сумму ниже 12 130 рублей. Кстати, с нового года в стране начинается большая работа по переходу с бумажных на цифровые трудовые книжки.

С первых дней нового года материнский капитал для молодых родителей России вырос почти до полумиллиона и теперь равен 466 617 рублям. Правда, одновременно с этим власти избавились от «бесполезного бремени» в госбюджете в виде ежемесячного пятидесятирублевого пособия по уходу за ребенком.

Также с января вступили в силу поправки, касающиеся начисления пени за просрочку кредитов. Теперь ни одна микрофинансовая организация не имеет права начислять должникам переплаты, превышающие 150 процентов от изначально взятой в долг сумме.

Путешественники, пассажиры поездов дальнего следования и обычные посетители железнодорожных вокзалов с 2020 года имеют право на бесплатное справление естественных нужд в привокзальных туалетах. К сожалению, закон не касается аналогичных мест, принадлежащих частным лицам.

Вступили в силу о законы, регламентирующие порядок содержания домашних животных. Новых законодательных актов, касающихся жестокого обращения с питомцами пока не появилось, но зато регламентирован порядок эвтаназии любимцев – только при наличии неизлечимого заболевания, которое установили в ветеринарной клинике. Также россиянам запретили заводить дома экзотических животных, вроде крокодилов, пингвинов, ядовитых змей и пауков, крупных диких хищников и редких «краснокнижных» животных.

Любителей иностранного интернет-шоппинга новый закон не порадует – с первого января в России действуют новые лимиты на беспошлинный ввоз покупок из-за границы. За товары, стоимостью более 200 евро, необходимо заплатить таможенную пошлину, равную 15 процента от стоимости товара.

Также в этом году автолюбителям запретили выезжать на дороги без номерных знаков (за это предусмотрено лишение прав до трех месяцев), а осужденным, отбывающим наказание в колония-поселениях, «разрешили» заниматься принудительным трудом за пределами исправительного учреждения.

Екатерина Цой