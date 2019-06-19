«Позорная» по определению Путина ситуация с обманутыми дольщиками всколыхнула правительство и заставило поработать, сообщает DEITA.RU.

В проект федерального бюджета Минфин внес поправки. Фонд защиты обманутых дольщиков получит еще 16 миллиардов рублей. Этот фонд призван защитить интересы людей, покупающих жилье в новостройках.

В случае признания застройщика банкротом, люди могут получить денежное возмещение, либо квартиру по договору в доме, который достроит другой застройщик.

Предполагалось, что участники долевого строительства таким образом больше не рискуют потерять свои вложения. Однако фонду постоянно нужны деньги, ибо нечестных строителей меньше не становится.

Фонд контролирует продолжение строительных работ и целевое использование средств. При этом структура добавляет деньги новому строителю, чтобы дома были построены со стопроцентной точностью. Кругом одни расходы.

В Приморье ситуация крайне плачевная. Во Владивостоке и Артеме несколько десятков проблемных долгостроев. Так, дом на улице Грибоедова, 46 не могут достроить уже более 10 лет. Таким же трудным объектом для краевых чиновников является дом на улице Кипарисова, 26.

Более пяти лет власти также не могут оживить стройку «Снеговая падь комплекс Д», где дома строились по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Минфин придет на помощь горемычным приморским стройкам.

Кроме того, чиновники обещают докапитализацию банка «ДОМ.РФ» на 20 млрд рублей, который полностью специализируется на жилищных вопросах граждан.

После «пинка» от Путина правительство выделило еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в 26 регионах в 2019 году.

Ранее президент России поручил решить проблему обманутых дольщиков за 2 года. Всего в России около 900 таких домов и десятки тысяч людей, отдавших свои сбережения и не получивших ничего.

Кроме вопросов с дольщиками, расходы бюджета величаться на 2,5 млрд рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, развитие транспортной инфраструктуры - 78, 2 млрд рублей и финансирование дополнительной "ипотечной" выплаты многодетным семьям.

Василий Кучин