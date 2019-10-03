Пираты Японского моря устроили пограничный парадокс

Повышенное внимание пограничников и возмущенной общественности не мешает северокорейским браконьерам «беспределить» в российских водах, сообщает DEITA.RU.



Кайтсерферы Приморья в районе Славянки запечатлели эпическое зрелище из двух актов. Первой на глаза путешественников показалась затопленная северокорейская шхуна. Судя по относительно неплохо сохранившемуся корпусу и остаткам снастей на борту - морская катастрофа случилась недавно.

О судьбе экипажа ничего не известно, но шансов выжить при таких делах у рыбаков из КНДР маловато. Очевидцы сделали несколько фотоснимков и выложили их в сеть.

Как ранее сообщили сотрудники ФСБ, только за два дня с 28 по 30 сентября в акватории Приморья было задержано 11 судов с браконьерами из КНДР. Экипаж доставлен на сушу для дальнейшего разбирательства.

Но не все северокорейцы готовы мирно отдаться в руки российских пограничных служб.

Так, 17 сентября экипаж пойманных лодок оказал сопротивление, и несколько пограничников были ранены. Тогда на восьмерых российских пограничников напали 66 вооруженных вилами и баграми корейцев. Они пытались выхватить автоматы. Пограничники отбились.

Тысячи шхун продолжают разорять российские воды в акватории Приморья. Примечательно, что в это уже время на Русском острове проходит 20-й по счету форум пограничных служб, который называют «одним из ключевых событий в сфере безопасности в Тихом океане».Повестка форума - охрана морских биоресурсов и обеспечение безопасности. Что ж, пока все приморские пограничники сидят с конференцзалах, корейские морские преступники находятся при деле.

Вторым приключение для приморских моряков по пути из Японии стал неожиданно появившийся неподалеку от погибшей шхуны кит Минке - Северный малый полосатик. Между прочим, плотоядный морской хищник.

Японское море по своей «сюжетности» может сравниться с хрестоматийным Карибским - тут вам и пираты, и браконьеры, и морские сражения, и загадочные подводные твари. Но порядок навести, пожалуй, надо.

Василий Кучин