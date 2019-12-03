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«Пирожное с сюрпризом» - необычная начинка разгневала горожан
Жительница Владивостока разместила жалобу в одном из городских пабликов на пирожное, которое продали ей в сетевом магазине, сообщает DEITA.RU.
Подписчица опубликовала фото, на котором прямо в помадке, покрывающей пирожное, застыла небольшая муха, вероятно, упавшая туда в процессе глазировки.
«Значит, в цехе у них тепло», «Вкусное, значит, пирожное, даже муха оценила», - шутят остальные комментаторы.
Кто-то из пользователей заметил, что продукция от этого производителя давно вызывает вопросы.
«Фирма эта не очень. Всегда не понятно откуда взятая маркировка, продукция не первой свежести. Не удивительно, что такое обнаружилось», - подчеркнул комментатор.
Большинство пользователей возмущены производителем – муха попала в упаковку и глазурь явно на этапе приготовления лакомства.
Александра Маслова