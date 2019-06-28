Учёные нашли новую опасность пищевых добавок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на MedicalXpress.

Рост злокачественных опухолей могут провоцировать антиоксиданты, которые используются в качестве профилактики при борьбе с раком. К такому заключению пришли учёные из Швеции и США, проведя ряд экспериментов на мышах и человеческих тканях.

Исследователям удалось выяснить, что при немелкоклеточном раке лёгких происходят мутации, из-за которых растёт активность белка, способствующего выработке антиоксидантов. При этом число молекул, производящих активные формы кислорода, снижается.

При этом, витамин Е, зачастую содержащийся в пищевых добавках, влияет на белки, которые отвечают за защиту от распространения раковых опухолей.

Ранее российские медики заявили о том, что россиянам не хватает витаминов. В частности, в дефиците оказался витамин D, который образуется при пребывании человека на солнце.

Дмитрий Шевченко