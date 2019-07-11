Возможно, в скором времени постановление о нарушениях ПДД перестанут отправлять по почте автолюбителям, которые их уже оплатили досрочно, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету». Такое предложение внес первый зампред Комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Если штраф оплачен добровольно и досрочно – значит, вину на нарушение правил водитель признал, и высылать ему копии постановлений излишне, считает автор инициативы. Он выступает за то, чтобы поправка была внесена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Это, к тому же, позволит уменьшить количество документов в бумажном формате и станет еще одним шагом на пути к переходу государства и граждан в электронный формат общения.

Анастасия Туркова