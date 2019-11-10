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«Письма счастья» получают россияне
Федеральная налоговая служба разослала россиянам около 70 миллионов уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2018 год для владельцев земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей, сообщает DEITA.RU.
В 2019 году последний день уплаты налогов за землю, квартиры, дома и автомобили - 2 декабря. Заплатить налоги можно в банке, через приложение в смартфоне, с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС, в многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в отделениях «Почты России».
Если гражданин до 1 ноября не получил налоговое уведомление, то есть смысл во избежание начисления пени в будущем, обратиться в налоговую инспекцию лично, через личный кабинет или специальный интернет-сервис на портале ФНС.
«Письмо счастья» могут и не прислать на законном основании, если сумма начислений составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три года.
Если вовремя не заплатить имущественные налоги, то уже с 3 декабря на задолженность автоматически будут начислять пени. Это 0,02 процента на неуплаченную сумму налога за каждый день просрочки. Пеня рассчитывается исходя из 1/300 действующей ставки Центробанка.Дмитрий Санников