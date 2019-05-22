Процесс получения согласия пациента на помощь бригады скорой помощи упростят, сообщает DEITA.RU. Письменное согласие для этого больше не нужно, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Теперь даже люди с опасными для окружающих заболеваниями, расстройствами психики и нарушившие закон смогут дать согласие на оказание услуг медпомощи, записав его на аудиорегистратор, который должна иметь каждая бригада. Устройство зафиксирует слова родного или близкого пациента, подтверждая, что они действительно вызвали медиков, ознакомлены с методами предстоящего лечения и знают, какие препараты врач использует.

Подписывать добровольное согласие на медицинское вмешательство и писать любое действие медика больше нет нужды, и драгоценное время терять не придется.

Поправки к закону внесут на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Анастасия Туркова