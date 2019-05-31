В ряде регионов России в день защиты детей 1 июня запретят розничную продажу алкоголя. Запрет не коснется Приморья - часть жителей этому рады, другие же требуют уравнять регион в запрете с другими субъектами федерации. Как относятся к очередному запрету россияне, рассказывает DEITA.RU.

Отметим, что купить выпить вы не сможете обычных продуктовых магазинах. В барах и ресторанах спиртное продается в обычном режиме.

Некоторые приморцы считают эту меру слишком суровой в отношении взрослых.

«Я считаю, что это несправедливо. Пока дети водят хоровод, рисуют мелками тигра и смотрят кладбище домашних животных, взрослым тоже нужно расслабиться. Купить хорошего вина и выпить его со своей красавицей женой. Я против этого запрета!» - говорит Виктор, работник завода из Владивостока.

«Больные», - лаконично соглашается с ним научный сотрудник Алексей.

Приморью повезло, а вот жителям Хабаровского края и Сахалинской области - не очень. «Сочувствую я брату с Сахалина. Ему завтра детей вести на все мероприятия. Без бокала не вывезет» - пишет комментатор в инстаграм DEITA.RU.

«Про Приморский край ничего не сказано ... Юхуууу»!», «Приморье сочувствует другим регионам!», - радостными возгласами полнится инста информагентства.

«Правильно, нечего пить в день защиты детей!» - голосом одинокого в пустыне звучит поддержка правительственного табу.

Благодаря тому, что об этом запрете удалось узнать заранее, многие дальневосточники закупятся спиртосодержащими напитками загодя.

«Спасибо за напоминание, надо мчать в магаз сегодня».

«Не понимаю я таких запретов. Если человек захочет напиться - он это сделает, он найдет способ. Везде есть лояльные местным ларьки, где продавщица тебя знает и спокойно отпустит выпивку, предварительно убедившись в безопасности маневра» - уверен Матвей из Владивостока.

По мнению властей, этот запрет поможет не допустить нарушений общественного порядка в период массовых праздников и также поспособствует ведению молодёжью здорового образа жизни.

Последние годы некоторые регионы Дальнего Востока держат устойчивое лидерство в рейтинге самых пьющих в России. На первом месте - Чукотка. Второе место занимает Магаданская область. Третьим затесался Ямало-ненецкий автономный округ. Четвертую строчку уверенно держит Сахалин.

В прошлом году в топ пьющих городов ворвался и Владивосток. Наш город занял почетное 23 место.

Напомним, что в этом году под запрет о продаже алкоголя 1 июня попали Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Карелия (с 8.00 до 9.00, с 13.00 до 23.00), Республика Коми, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область (с 13.00 до 10.00 следующего дня), Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область (с 08.00 до 16.00), Вологодская область, Иркутская область (с 23.00 до 08.00), Камчатский край, Кировская область, Курская область (с 8.00 до 23.00), Ленинградская область, Липецкая область, Мурманская область, Оренбургская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тюменская область (с 08.00 до 21.00), Ульяновская область (с 8.00 до 23.00), Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Севастополь, ЯНАО (с 10.00 до 22.00).

Василий Кучин