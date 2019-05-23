Во Владивостоке в 23-й раз пройдет туристическая выставка PITE, сообщает DEITA.RU. Мероприятие давно вышло за рамки региона и стало международной площадкой, где свои возможности демонстрируют национальные туристические офисы ряда стран, представители турбизнеса и сферы гостеприимства регионов России и стран АТР.

На выставке PITE-2019 будут представлены все виды туризма: экскурсионный, пляжный, деловой, экологический, гастрономический и т.д. Свой туристический потенциал на стендах представят Тайвань, Вьетнам, ЮАР, Южная Корея, Китай, Япония, Индия, регионы Сибири и Дальнего Востока. Туркомпании познакомят посетителей выставки с новыми программами отдыха и помогут подобрать интересный и оптимальный тур. Возможности отдыха на Дальнем Востоке будут представлены на стенде «Восточное кольцо России». Часть регионов ДФО – Камчатка, Бурятия, Приморский край, Красноярск, Иркутск - кроме участия в общих стендах представят региональные возможности на отдельных экспозиционных площадках.

Авиакомпании «Аврора», «Уральские авиалинии», «Шанхайские авиалинии», участвующие в выставке PITE, представят полетную программу, ознакомят с тарифами и озвучат планы на перспективу.

В рамках выставки пройдет несколько воркшопов, участие в которых примут Национальная организация туризма Японии и Информационно – туристический центр Тайваня. Представители японской стороны озвучат статистику турпотоков, расскажут о туристическом потенциале префектур Тоттори, Тояма и Хоккайдо, возможностях перелета в Японию авиакомпаниями «Уральские авиалинии» и Jeju Air. С появлением регулярного авиасообщения между Владивостоком и Тайбеем, сказочная Формоза ввиду своей новизны представляет интерес для регионального турбизнеса по всем направлениям – пляжи, кухня, экскурсии, шопинг, посещение природных объектов, событийные мероприятия, MICE-туризм. Участие в мероприятие примут туроператоры и представители сферы гостеприимства.

Макао удивит владивостокцев и гостей города своей национальной кухней - в течение трех дней на набережных города будет работать фудтрак, где гостям предложат оригинальные блюда этого специального административного района КНР и бывшей португальской колонии. Стратегия Макао в привлечении туристов неизменна – новые транспортные возможности, новые турпродукты, новые шоу-программы, богатый событийный календарь.

Еще один зарубежный участник на выставке PITE – Пусан. Второй по величине город Кореи предлагает самые различные варианты отдыха – от пеших прогулок до пляжного отдыха, знакомство с национальной кухней и многочисленные фестивали мирового уровня. Сегодня в направлении Пусана выполняют рейсы Eastar Jet, «Аврора», Air Busan. В общей сложности еженедельно выполняется 16 рейсов.

«Ветераны» выставки PITE – представители Поднебесной. Китайская провинция Хэйлунцзян известна своим экологическим и зимним туризмом. Река Сунгари и водно-болотные угодья являются главными достопримечательностями, ежегодно их посещают более 6 млн. человек. Есть интерес к крупнейшему в Китае горнолыжному курорту Ябули. Основной достопримечательностью региона является его столица – город Харбин, который называют «малым Парижем Востока» или «Восточной Москвой».

Новичок выставки – Южно-Африканская Республика - сделает акцент на экзотике. И если наши туристы летают в Австралию, Америку, то почему бы не направить вектор отдыха на эту точку планеты – тропики Лимпопо, стык двух океанов, жаркое солнце лучших пляжей планеты, удивительные животные в Крюгер-парке, знаменитые вина и разнообразные экскурсионные программы. На стенде ЮАР ожидает несколько сюрпризов – от дегустации до информации из первых уст, как построить маршрут и чему отдать предпочтение.

Индия на стенде представит возможности отдыха на Гоа и знакомство с объектами ЮНЕСКО. Как всегда, в программе индийские танцы, угощением ароматным чаем и искусство мехенди. Возможности пляжного отдыха в сочетании с исторической составляющей и экскурсионными турами по стране покажет Вьетнам

Отдельный стенд нам выставке будет посвящен «Восточному кольцу России». Этот проект имеет огромное значение для всего Дальнего Востока. Здесь разработано несколько межрегиональных и международных туристских маршрутов, в рамках которых представлен этнический и экологический туризм, активные виды отдыха и релакс на горячих источниках, контраст природных ресурсов и геосистем, знакомство с национальной кухней и объектами историко-культурного наследия.

Новым мероприятием PITE-2019 станет празднование Ысыаха – якутского национального праздника, олицетворяющего встречу лета. Здесь можно будет продемонстрировать силу и ловкость в спортивных мероприятиях и игрищах, отведать блюда якутской кухни, увидеть национальный колорит и произведения народного промысла.

Работу выставки дополнят выступления творческих коллективов, мастер-классы, различные конкурсы, презентации регионов. В рамках PITE-2019 будут пройдет фотовыставка о путешествиях. Это поможет сориентироваться в различных направлениях и оценить мастерство путешественников при выборе захватывающего кадра. Все поклонники туризма смогут почтой России отправить бесплатно открытки своим друзьям и близким с рассказами о выставке, отдыхе и с приглашением отправиться навстречу приключениям.

Для удобства горожан с 24 по 26 мая с Центральной площади Владивостока каждый час будут уходить автобусы на Кампус ДВФУ, где находится площадка выставки PITE, пройдут лектории для бизнеса и культурные мероприятия. Автобус брендированный и его легко распознать среди городского транспорта. Работа на маршруте с 9.00 до 17.00

XXIII Тихоокеанская международная туристская выставка Рacific International Tourism Expo (PITE)

Даты проведения: 24-26 мая

Место проведения: кампус ДВФУ, корпус «B», уровни 5 и 6

Регистрация для участия в выставке http://ptfrussia.ru/registracziya-na-vyistavku.html

Напомним: Пятый Тихоокеанский Туристский Форум пройдет во Владивостоке 24-26 мая 2019 года. Площадками для проведения мероприятий ТТФ-2019 станут кампус ДВФУ, ВГУЭС, яхт-клуб «Семь Футов». Организаторы: департамент туризма Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, Центр «Мой бизнес» (Центр поддержки предпринимательства Приморского края), при поддержке Федерального агентства по туризму. Генеральный партнер, соорганизатор: Дальневосточный федеральный университет. Оператор деловой части Форума: АНО «Туристско-информационный центр Приморского края». Сайт форума - http://www.ptfrussia.ru//

Екатерина Брязгунова