Пиво на стадионы вернут – депутаты за

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, сообщает DEITA.RU.



Продажу пива на футбольных стадионах во время матчей поддержали депутаты Госдумы. В пятницу, 13 декабря, парламентарии рассмотрели закон в первом чтении. Ранее такое предложение одобрили в правительстве и комитете ГД по физической культуре и спорту.

Если закон выдержит все чтения и рассмотрение Советом Федерации, то продажа пива снова будет разрешена во время футбольных матчей на стадионах. Как предполагают законотворцы, продавцы должны будут заключить договор с организаторами мероприятия. Все вырученные деньги необходимо будет отдавать в казну – на развитие детского спорта.

Парламентарии не исключают и дальнейшего распространения этого закона на другие виды спорта. Возможно, весной 2020 года примут закон, который разрешит продажу алкоголя на стадионах во время разных соревнований. Напомним, пиво на стадионах в России запрещено продавать с 2005 года. Исключения делали ради международных соревнований в 2017 и 2018 годах.

Елена Миронова