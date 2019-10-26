Плацкартные вагоны могут исчезнуть в России

В России планируют отказаться от плацкартных вагонов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Гедиректор дочерней компании РЖД ФПК Петр Иванов заявил, что учреждение подумывает отказаться от старого наименования вагонов, чтобы ввести четыре класса пассажирского обслуживания.

По словам Иванова, потребность в нововведениях появится после того, как «встанут на рельсы» новые вагоны с душевыми кабинами, бытовой техникой типа холодильников и микроволновок, новыми розетками с разъемами для мобильных телефонов и индивидуальными сейфами для пассажиров. Выбирая вагон из категории «эконом», «бюджет», «бизнес» и «комфорт» россияне будут точно знать за какие условия платят деньги.

«Новые вагоны решат проблемы плохого на пассажиров в связи с постоянно хлопающими дверями – за счет двухвагонного сцепа. Также пассажиры смогут работать и общаться через интернет во время дальних поездок благодаря внедрению вай-фая», - пояснил Иванов.

Гендир ФПК отметил, что поезда будут разбиты по классам с первых чисел две тысячи двадцатого года, но отказаться в том же году от устаревших терминов не получится т.к. они часто фигурируют в различных законодательных актах страны.

Екатерина Цой