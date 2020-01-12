План Медведева назвали финальной распродажей России

Председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов характеризовал новый трехлетний план приватизации «финальной распродажей России», сообщает DEITA.RU.

Как информирует официальный сайт Кабмина, планом Дмитрия Медведева предусмотрена приватизация в 2020-2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Из главных объектов продаж, стоит выделить 7: государство полностью или частично покинет ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский порты, «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт», Кизлярский коньячный завод и «Совкомфлот». На их фоне бывшие советские гордости «Фирма «Мелодия» и творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» выглядят скорее отголосками былой славы, чем суперликвидными активами.

Как рассказал «Свободной прессе» председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов, значительная часть предприятий из приватизационного списка имеет стратегическое значение. Например, «Совкомфлот» — это компания двойного назначения. В мирное время она занимается перевозками коммерческих грузов по Северному морскому пути, но в военное время ее корабли должны использоваться для поддержки ВМФ России. Как же такую компанию выставлять на торги?

По мнению экономиста, то же самое можно сказать про морские порты — это стратегически значимые объекты. «Я вообще не понимаю, на каком основании их включают в приватизационные списки», - удивлен профессор. «Если называть вещи своими именами, идет финальная распродажа России», - заключает Валентин Катасонов.

Дмитрий Санников