План нападения на Дальний Восток разработали США

Стало известно о планах властей США по захвату Дальнего Востока и Крыма в случае, если Россия и Китай решат развязать войну. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Foreign Policy.

Согласно информации американского издания, на данный момент власти Штатов готовятся к эпохе конкуренции великих держав, под которыми подразумеваются Россия и Китай. Минобороны США находится в постоянной готовности отразить возможные угрозы со стороны указанных государств, как интересам Штатов, так и еще более уязвимых союзников вроде Тайваня и прибалтийских стран.

«Правда, на данный момент американские войска выглядят плохо для решения этих задач. Это связано с тем, что и Россия, и Китай создали огромные сети ракет, авианосцев и атомных подводных лодок, радаров, систем радиоэлектронной борьбы и т. д., чтобы заблокировать возможность американских военных защитить союзников в Западной части Тихого океана и в Восточной Европе», - передает слова представителей оборонного ведомства издание.

Власти США обеспокоены перспективой, что однажды китайские или российские вооруженные силы используют военное преимущество, чтобы подчинить себе указанные территории, что потому уже разработали «стратегии горизонтальной эскалации» по заблаговременному расширению возможного «поля боя». Например, Штаты планирую использовать свой «всемирный охват», чтобы нанести серьезный ущерб Китаю или России в другом месте.

«В случае нападения Китая на Тайвань Соединенные Штаты могут наложить торговое эмбарго или попросить помощи союзников в Пакистане, Камбодже и Шри-Ланке по захвату баз Китая в Джибути. А в случае захвата Россией Прибалтики США могут нанести удар по российским силам в Крыму или Сирии», - говорит автор статьи отмечая, что цель указанных действий заключается в угрозе развязывания международной «бойни» на более уязвимых территориях влияния «великих держав», чтобы последние отказались от своих первоначальных целей.

Также отмечается, что для защиты «пограничных» с Россией и Китаем союзников правительство США могут пойти на гораздо более агрессивные шаги. Например, начать политику сдерживания указанных стран, высадив войска на российской Дальнем Востоке или западных регионах КНР.

«Но это тоже вряд ли сработает - и вполне может оказаться катастрофическим. Если Соединенные Штаты инициируют эскалацию способами, которые непосредственно угрожают территориям «великих противников», то они рискуют превратить локальную войну в гораздо более широкую - на основаниях, благоприятных для России или Китая», - рассуждают в американской статье.

Отмечается, что на данный момент власти США заняты совместной со странами-союзниками и партнерами разработкой еще более конкретного стратегического плана по распределению вооруженных сил таким образом, чтобы достоверно лишить Китай или Россию возможности захватить близлежащие территории.

Екатерина Цой