План спасения сегодня представят Путину

План по спасению экономики после коронавирусной пандемии в понедельник, 1 июня, должно представить правительство РФ президенту Владимиру Путину, сообщает ИА DEITA.RU.

Какие цифры и предприятия будут перечислены в этом плане, попытался предположить политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Как пишет политолог, несколько планов уже клали на стол президента, однако они были отвергнуты гарантом Конституции.

«В принципе, подход уже понятен. «Вертолетных» денег не будет, помогать будут точечно, прежде всего крупному и госбизнесу, в наиболее пострадавших отраслях. Малому и среднему бизнесу, что бы не сильно шумели, то же что-то дадут», - считает политолог.

Однако здесь важно понимать какие объемы будут затрачены на эту помощь, и вероятней всего, если предприятия не выживут, то на их места придут крупные компании, приближенные к «чиновничьей элите, банкам и т.д».

Вторым вопросом плана является список предприятий, которым будет оказана помощь. Точнее появится ли букмекерская компания, свадебное агентство и другие предприятия в этом списке.

Напомним, что при составлении первого перечня компаний, которые могли ожидать помощь от государства, в него было добавлено несколько юридических лиц, деятельность которых вызвала массу вопросов у общественности, помимо букмекеров и свадебного агентства в списке были иностранные предприятия.