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План захвата Калининграда готов в США

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НАТО необходимо захватить Калининградскую область в случае вооруженного столкновения. Такие выводы содержит доклад «Как защитить государства Балтики», который подготовила американская организация под названием «Джеймстаунский фонд», сообщает DEITA.RU.

По мнению автора доклада, в какой-то момент Россия не выдержит натиска со стороны НАТО, страны которой наращивают сухопутные военные группировки, и потеряет контроль над Калининградской областью. Именно в этот момент и должен произойти захват территории.

Отмечается, что военные действия должны быть исключительно локального характера. В случае эскалации вооруженного столкновения есть риск получить много жертв со стороны мирного населения, а этого произойти не должно.

Как пишут «Известия», точная причина, которая могла бы послужить началом вооруженного конфликта, не называется.

Стоит отметить, что в 2014 году территории России обогатились за счет полуострова Крым. Республика была присоединена к Федерации в результате референдума, значительное большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение региона в состав России. Через несколько лет была введена в эксплуатацию массивная мостовая конструкция, которая соединила Крым к России.

Екатерина Брязгунова

 

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