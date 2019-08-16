Спектакль «Планета Д» на сцене Приморского краевого театра молодёжи поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Алексей Красный. Спектакль сделан в жанре сторитейлинга – рассказывания историй. Театральный формат сторитейлинг развит в западной части России, но не обычен для местных сцен. «Планета Д» - первый спектакль, поставленный в данном жанре на сцене приморских театров.

Сценарий спектакля не основывается на каком-либо конкретном произведении. Он состоит из серии сюжетов, которые по очереди рассказывают актёры. В спектакле играют семь актёров театра молодёжи, каждый из них повествует зрителю свою собственную историю, не связанную сюжетной линией с другими. При этом спектакль объединён общей тематикой. Режиссёр Алексей Красный определяет тему спектакля как нейроразнообразие – разнообразие восприятия мира различными людьми, в том числе рождёнными с особенности развития. Спектакль касается довольно «тонкой» для социума темы – принятие обществом «особенных» людей, тех, кто отличается от так называемой общепринятой большинством «нормы».

Тема спектакля появилась в театре неслучайно. При театре работает студия «Особенные люди», в которой занимаются дети и подростки с особенностями развития и те, кто подобных особенностей не имеет. Пятеро актёров из семи участвующих в проекте «Планета Д» преподают в студии. Желание поговорить со зрителем на тему разности восприятия появилось у актёров из личного опыта соучастия в жизни людей, которых многие воспринимают «не как всех». Режиссёр Алексей Красный имеет немалый опыт работы с людьми с особенностями развития. В своей работе он опирается на мысль - достоинство каждого человека – вещь абсолютная. Проект «Планета Д» - попытка показать, что у каждого из людей есть своя особенная история, и все люди равны между собой и одновременно различны в восприятия мира.

«Планета Д» - по определению режиссера – это даже не спектакль, а проект. Истории, вошедшие в постановку, создавались актёрской командой совместно. В сюжетах использованы как истории, написанные писателями, так и личные истории самих актёров. Режиссёр задавал направление, но не определял действия актёров. Постановка для театра стала экспериментом, выходящим за границы традиционного театра. Проект имеет ещё одну отличительную от привычной театральной формы особенность - канва рассказываемой кем-либо истории может меняться как в процессе самого спектакля, так и от спектакля к спектаклю. В этом плане проект «Планета Д» с уверенностью можно определить как «живой» и «текучий».

Все актёры в спектакле вкладываются, что называется, «по полной». Здесь нет недоигранности и переигранности, как, собственно, нет и ролей в привычном понимании. Каждый актер двигается согласно собственной предельной внутренней честности, открываясь перед зрителями не только как актёр, в профессиональном понимании, но и как человек, рассказывающий зрителю и часть своей собственной личной истории. В этом плане спектакль «Планета Д» очень честный. Он позволяет и зрителям, и актерам пережить свои чувства напрямую, без посреднического образа театрального героя, как это происходит в классическом спектакле. Истории людей «с планеты Д» рассказывают актеры театра молодежи: Мария Стратулат, Юлия Орышечко, Олеся Белоконь, Александр Стрелков, Денис Лашко, Николай Тирищук и Анна Проскокова.

Спектакль также интересен в пространственном решении. Он проходит на малой сцене театра. И надо сказать, что определение «на сцене» в этом случае становится не совсем корректным, так как собственно сцену и зрительный зал режиссёр перемешал, создав тем самым непривычную для публики обстановку.

Во время спектакля кто-то из зрителей сидит прямо на сцене. А сама сцена протянулась через весь зал, заполнив собой и то место, где обычно находятся зрительские ряды. Нарушена и линейность расположения зрительских мест. Здесь нет привычных прямых линий. Зрительские кресла окантовывают изогнутое пространство, превращённое волей режиссёра в поле сцены.

Во время спектакля некоторым зрителям, чтобы увидеть происходящее, приходится оборачиваться назад, тем самым вовлекаясь в происходящее сильнее. Каждый зритель сам выбирает «своё» место в «зрительном зале». Не зная заранее, что и в каком месте будет происходить, он оказывается в индивидуальной точке пространства, из которой и смотрит на предложенную историю. Можно предположить, что таким образом режиссёр вовлекает в происходящее самих зрителей. Он даёт каждому из присутствующих возможность выбрать собственную позицию, из которой на протяжении спектакля он будет взаимодействовать с происходящим.

Удачное решение предложено художником-постановщиком спектакля Натальей Стороженко – пространство, в котором действуют актёры, превращено в дорогу, что символично и навевает ассоциацию с «дорогой человеческой жизни».

Притом, что спектакль связан с темой нейроразнообразия и восприятия людей, имеющих особенности развития, тема ни в коей мере не подаётся режиссёром и актёрами «в лоб». Каждый сюжет – это отрывок, зарисовка состояний, рассказанная история, коих немало в арсенале каждого человека.

Интересны световые и звуковые решения, применённые в спектакле. Он начинается с разговора, когда в аудиозаписи звучат голоса участников студии «Особенные люди». Голоса ребят, их порой не совсем понятная речь заставляет зрителей прислушиваться и как бы вводит в мир «Планеты Д», как маркером обозначая тему.

Аудиовизуальные решения к спектаклю создали студенты магистратуры Digital ART ДВФУ Евгений Лукута, Анастасия Лукута и Юлия Пигенко. Музыкальными звуками и визуальными образами они попытались передать состояние человека, находящегося в замкнутом пространстве наедине со своими внутренними состояниями. То, что появилась возможность совместить сценическое театральное пространство, актёрскую работу и современные digital технологии, несомненная удача, внесшая в спектакль образность в передаче внутренних состояний и переживаний, которые случаются с героями этой истории.

Спектакль поднимает социальные и личностные проблемы, целенаправленно не давая конкретного сюжета, как это принято в классическом спектакле. Он не предлагает сюжет зрителю, а стимулирует его на свой собственный разговор с самим собой.

Ирина Павленко