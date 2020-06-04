Планировавший «изгнать» Путина шаман помещен в психдиспансер насильно

Госпитализация якутского шамана, который направлялся в Москву ради «изгнания Путина», оказалась принудительной, сообщает ИА DEITA.RU.

Решение о законности недобровольного пребывания шамана Александра Габышева в психдиспансере было вынесено Якутским городским судом. При этом ни решение суда, ни иск Якутского республиканского психоневрологического диспансера не содержат дату выписки, пишет РБК.

При этом задержаны трое свидетелей защиты.

«Задержаны Сергей Попов (блогер Тихий), Виктория Постникова и Сулустана Мыраан. Они были свидетелями силового захвата Габышева 12 мая и, соответственно, могли дать показания, которые имели бы значение для рассмотрения дела», – сказал юрист проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Ранее сообщалось, что госпитализация была добровольной.