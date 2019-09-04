Власти планируют возможность введения иммунизации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам о том, что ведомство изучает введение процедуры иммунизации от различных инфекций для женщин, планирующих беременность.

По её словам, иммунизация поможет защитить мать и будущего ребёнка от опасных инфекций. Для этого ведомством рассматриваются вопросы о введении данной процедуры в национальный календарь прививок.

В целом, как отметила Попова, национальный календарь прививок России не отличается от календарей большинства других стран.

При этом он постоянно совершенствуется, в ближайшей перспективе в него включат прививки против ветряной оспы, ротавирусной инфекции.

Дмитрий Шевченко