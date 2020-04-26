telegr wh call

Новости

Плановый прием в частные клиники предложила вернуть «Опора России»

26 Апрель 2020, 00:25

Коронавирус проник в Госдуму

25 Апрель 2020, 22:51

Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью

25 Апрель 2020, 22:30

Он оглянулся посмотреть: Максим Леонидов задержан за нарушение режима самоизоляции

25 Апрель 2020, 22:08

Инфицированный COVID-19 мужчина пытался на поезде пересечь весь Дальний Восток

25 Апрель 2020, 21:20

Плюс 34: новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Приморье

25 Апрель 2020, 20:18

Студентка медицинского вуза в Приморье заразилась коронавирусом

25 Апрель 2020, 19:18

Банки будут блокировать счета без объяснения причин

25 Апрель 2020, 19:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Плановый прием в частные клиники предложила вернуть «Опора России»

врач

Опора России» представила список мер для поддержки частной сферы здравоохранения в период пандемии и экономического кризиса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам организации.

Комитет по здравоохранению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» разработал ряд инициатив, которые позволят медицинскому бизнесу пережить рецессию.

Члены сообщества предпринимателей предлагают заменить налоговые отсрочки на полноценные каникулы, разрешить плановые приемы и ввести ежемесячные региональные субсидии медработникам, работающим в частном медицинском секторе.

«Опора России» считает целесообразным распространить все налоговые послабления, льготы и отсрочки платежей не только на стоматологию, включенную в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, но и на все остальные субъекты частной медицинской сферы.

Предложено также ввести ряд ограничений, например, на взыскание задолженности по обязательствам, налоговые и другие проверки.

Читайте также:

Справку об отсутствии коронавируса рекомендовала возить с собой ГИБДД

Дальневосточники чихали на самоизоляцию и теперь чихают в инфекционке

«На ноготочки не записываю»: салоны красоты снова закроют на Дальнем Востоке

Дмитрий Санников

Популярное

«На ноготочки не записываю»: салоны красоты снова закроют на Дальнем Востоке

Любовь Дарькина стала старше

Собчак вступилась за бизнес крабового короля

Платошкин: «Россия начнёт продавать вместо нефти золото»
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...