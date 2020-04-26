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Плановый прием в частные клиники предложила вернуть «Опора России»
Опора России» представила список мер для поддержки частной сферы здравоохранения в период пандемии и экономического кризиса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам организации.
Комитет по здравоохранению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» разработал ряд инициатив, которые позволят медицинскому бизнесу пережить рецессию.
Члены сообщества предпринимателей предлагают заменить налоговые отсрочки на полноценные каникулы, разрешить плановые приемы и ввести ежемесячные региональные субсидии медработникам, работающим в частном медицинском секторе.
«Опора России» считает целесообразным распространить все налоговые послабления, льготы и отсрочки платежей не только на стоматологию, включенную в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, но и на все остальные субъекты частной медицинской сферы.
Предложено также ввести ряд ограничений, например, на взыскание задолженности по обязательствам, налоговые и другие проверки.