Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

В Центробанке заявили, что новые пенсионные выплаты по гарантированному пенсионному плану рассчитаны на людей с доходом от 45 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Официальный печатный орган правительства – «Российская газета», опубликовала большое программное интервью с первым заместителем председателя Центробанка Сергеем Швецовым. Небольшие отрывки из него выдавались в течение нескольких дней, дозированно, «по ложечке». И вот, наконец, стала ясна полная картина правительственного плана новой пенсионной реформы.

Прежде всего, чиновники старательно уходят от самого термина «пенсионная реформа», который россиянам после повышения пенсионного возраста очень не нравится. Как подчеркнул Сергей Швецов, речь не идет о создании какой-то новой системы. «Гарантированный пенсионный план будет предлагаться в рамках действующей системы негосударственного пенсионного обеспечения», - говорит первый зампред Центробанка.

По замыслу правительства, ГПП заинтересует граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье. Богатые свои накопления в пенсионные фонды не понесут, а с бедных и взять нечего: прожить бы сейчас, какие там накопления.

Копить на пенсии предлагается добровольно, гражданин сам может отчислять любую сумму и в любой момент прекратить отчисления. За государством только гарантии сохранности, налоговые стимулы и удобный сервис. Первая подобная попытка окончилась в 2014 году бесславно: регулярно продляемой заморозкой обязательных (6% от зарплаты) накоплений.

В предлагаемой системе накоплений будет налоговый вычет - государство вернет 13% с каждого взноса. Но, если начать подсчеты, то даже при космической для большинства россиян зарплате в 150 тысяч рублей и отчислениях в 6% вычет будет 14 тысяч рублей в год. В правительстве же считают, что налоговый стимул вторичен по сравнению с тем, сколько будут зарабатывать фонды для гражданина.

По замыслу чиновников, кроме самих гарантий сохранности и профессионального подхода к управлению, появится возможность с помощью смартфона получать информацию о состоянии счета, пользоваться калькулятором, чтобы прикинуть, сколько нужно добавлять, чтобы увеличить пенсию на сто рублей. Или что будет с пенсионными выплатами, если сейчас добавить к взносам еще сто рублей. Гражданин может принимать решения и транслировать их в систему, не выходя из дома с помощью этого гаджета. Он будет в онлайне видеть состояние счета, получать информацию, что на этот счет зачислены денежные средства.

По замыслу разработчиков документа, выплаты ГПП начнутся или через 30 лет после начала накоплений, или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше. Предполагается, , что по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить пенсионные накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог ( сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план с выплатами каждый месяц.

Дмитрий Санников