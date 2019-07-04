Электроэнергия может стать доступнее в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Министерство энергетики усовершенствовало порядок определения стоимости присоединения новых потребителей к сетям общего пользования.



Теперь всё неиспользуемое предприятиями электричество обяжут оплачивать отдельно или передавать другим, более нуждающимся в ресурсах потребителям.

Такой шаг может повлечь за собой некоторое удешевление стоимости потребления электроэнергии.

В ближайшее время соответствующие проекты федерального закона и постановления Минэнерго планирует представить в Правительство.

В Государственной Думе и в Совете Федерации уверены, что принятие документов поспособствует установлению в стране более справедливых тарифов на электричество с учётом интересов граждан и крупных предприятий.

Эффективное использование резервных мощностей, по мнению экспертов, позволит уменьшить стоимость киловатта на вторичном рынке на пять процентов.

Дмитрий Шевченко