Электроэнергия может стать доступнее в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Министерство энергетики усовершенствовало порядок определения стоимости присоединения новых потребителей к сетям общего пользования.
Теперь всё неиспользуемое предприятиями электричество обяжут оплачивать отдельно или передавать другим, более нуждающимся в ресурсах потребителям.
Такой шаг может повлечь за собой некоторое удешевление стоимости потребления электроэнергии.
В ближайшее время соответствующие проекты федерального закона и постановления Минэнерго планирует представить в Правительство.
В Государственной Думе и в Совете Федерации уверены, что принятие документов поспособствует установлению в стране более справедливых тарифов на электричество с учётом интересов граждан и крупных предприятий.
Эффективное использование резервных мощностей, по мнению экспертов, позволит уменьшить стоимость киловатта на вторичном рынке на пять процентов.
Дмитрий Шевченко