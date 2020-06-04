Платье от Путина перевернуло жизнь дальневосточного села

Жители села Тугнуй, которое расположено в Бурятии, отпраздновали открытие пожарной части, которое было проведено в торжественной обстановке, сообщает ИА DEITA.RU.

Однако необходимый объект появился в селе (численность населения которого не достигает и тысячи человек) благодаря платью от Путина. Ещё в конце 2008 года юная жительница села Дарья при помощи прямой линии с президентом страны попросила у Владимира Путина подарить ей нарядное платье, как у Золушки, пишет «Байкал-Daily». Немногим позже Даша отправилась в Москву, а в 2011 году Владимир Путин и сам прибыл с визитом в Тугнуй.

Приезд главы государства спровоцировал значительный скачок развития поселения – начали возводить современные здания, появилась новая амбулатория, возвели детский сад и школу.

В числе прочих позитивных изменений Тугнуй мог похвастаться пожарным депо, которое возвели в 2010 году. Добровольцы на протяжении десятилетия сами защищали свой район выезда. А в 2019 году власти населенного пункта добились того, чтобы в селе появилось профессиональное пожарное подразделение. Со временем в пожарной части появилось помещение для огнеборцев, организован косметический ремонт.

Торжественное открытие стало радостным событием для всего села, однако состоялось в присутствии ограниченного круга лиц, что предписано мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции в период пандемии COVID-19.

Отмечается, что сотрудники части занимаются не только экстренными случаями, но и активно проводят профилактическую работу среди населения.