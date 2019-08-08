Загородные трассы полны желающими отдохнуть и грибниками. Но не для всех отдых проходит безоблачно: некоторые совершают нарушения и получают штраф, толком не зная, за что, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Где остановиться на трассах? Пункт ПДД 12.1 гласит, что по правой стороне на обочине, если она есть. Или на самом краю проезжей части. А вот стоянка на загородных магистралях во многих случаях – под запретом.

Нельзя стоять на проезжей части за пределами населенных пунктов и останавливаться возле опасных поворотов. Еще под запретом спуски и подъемы, видимость на которых не больше ста метров.

Запрещено парковаться ближе, чем в пяти метрах от перехода, на нем самом и в местах, где от вашего авто до сплошной линии разметки меньше трех метров. Также не разрешается стоять вне особых площадок для остановки и стоянки на любой скоростной магистрали со знаком 5.1.

Остановиться в неположенном месте можно, только если автомобиль неисправен, если вам стало плохо ил произошла иная экстренная ситуация. Нужно включать габаритные огни и ставить знак аварийной остановки перед машиной в таких случаях.

Штрафы. Нарушено правило стоянки – 500-1000 рублей. Парковка у запрещающего знака или разметки – 1500 рублей плюс эвакуация ТС. Создание помех на дороге – 2000 рублей. Парковка на обочине магистрали – 1000. Остановка в технологическом разрыве полосы – 2500.

Анастасия Туркова