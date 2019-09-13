Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Банковские комиссии полностью исключат из тарифов ЖКХ, сообщает DEITA.RU. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Главная цель данного документа — снизить финансовую нагрузку на простых россиян, которые платят поставщикам коммунальных ресурсов. Также постановление полностью исключит возможность платежным организациям незаконно конкурировать на наличии или отсутствии комиссии по платежам.

Отметим, чтобы граждане могли оплачивать коммунальные платежи в кредитных организациях, ресурсоснабжающие организации заключают с банками и другими организациями специальные соглашения. Поэтому компания сама платит банкам за провод платежей, и эту сумму включена в тариф.

Если платить по тарифам ЖКХ в других организациях, с которыми нет соглашений, то за перевод платежа граждане фактически платят дважды. Благодаря новому постановлению такая возможность будет отсутствовать.

Екатерина Брязгунова