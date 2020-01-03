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Платить за квартиры в новом году придется больше

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Налоговый кодекс изменился в России, сообщает DEITA.RU.

В России с нового года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Они предусматривают новый порядок расчета налога на имущество. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, с 2020 года в качестве налоговой базы будет выступать кадастровая оценка недвижимости. Эта база, как правило, в разы выше, чем предыдущая и примерно равно рыночной стоимости. Например, для составления стоимости учитывают не только метраж жилья, но и город, район, этаж и даже материалы, из которых построен дом.

Чтобы новый размер налога не шокировал граждан, первые три года будут использовать пониженный коэффициент. Также предусмотрены льготы: из площади вычтут 50 квадратов для дома, 20 квадратов для квартиры и 10 – для комнаты. Льготы предусмотрены и для многодетных.

Елена Миронова

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