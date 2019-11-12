Платить за сообщения о нарушении ПДД предложили в России

Предложение о трехуровневой системе наказания водителей с оплатой за сообщение о нарушение правил дорожного движения появилось на сайте «Российская общественная инициатива», сообщает DEITA.RU.

С развитием технологий, систем «Безопасный город» в перспективе сотрудников ГИБДД должны заменить стационарные камеры, но камеру не повесишь на каждом столбе и у каждого перекрестка. А ведь именно неотвратимость наказания будет для всех участников движения главным аргументом не совершать нарушение ПДД.

Как отмечает автор инициативы, практически в каждой машине сейчас присутствует видеорегистратор, т.е. та же камера, только мобильная и частная, и таких камер у нас на дорогах миллионы.

Автор инициативы предлагает создать трехуровневую систему наказания водителей за нарушение ПДД посредством данных с видеорегистраторов:

1. Фиксация. Водитель, ставший свидетелем нарушения ПДД, фиксирует это при помощи видеорегистратора. Далее он отправляет это в компанию занимающейся обработкой видео.

2. Компания, получившая видео с нарушением ПДД, обрабатывает это видео, указывается статья нарушения ПДД, сокращая видео до момента самого нарушения, улучшения качества, выделение номера нарушителя, а также вносит данные о месте и времени нарушения. Далее компания пробивает по данным ГИБДД, не был ли ранее водитель нарушитель наказан за данное нарушение. Если за данное правонарушение нарушитель не понес наказания, то компания отправляет это видео с комментариями (место, время и ст.нарушения) в суд или ГИБДД.

3.Суд/ГИБДД после изучения видео (длина не более 20 секунд), выносит постановление об штрафе или признании невиновным водителя, предположительно нарушившего ПДД.

Если Суд/ГИБДД признают водителя нарушителем и выписывают ему штраф, то автор инициативы предлагает штраф разделить между 3 участниками данного процесса следующим образом:

1. Водитель, снявший нарушение - 40% от штрафа.

2. Компания, проанализировавшая видео - 30% от штрафа.

3. Государственный бюджет- 30% от штрафа.

Любопытно, что россияне не особо поддерживают инициативу. В голосовании, запланированном до 7 ноября 2020 года, это новое предложение набрало 195 голосов «за» при 234 «против».

Дмитрий Санников