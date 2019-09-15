Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше

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дом, дверь, дверная ручка, выключатель

Многие россияне возмущены большими платежами за коммунальные услуги. Каким образом можно здорово экономить при оплате квитанций, разбиралось DEITA.RU. Некоторые из идей могут показаться странными, однако в итоге они помогут сэкономить приличную сумму.

Для начала необходимо отключиться от центрального отопления. Данная практика уже начала закрепляться в российских регионах. После этого необходимо подключить автономное отопление в квартире, на зиму хорошо утеплить окна, положить теплый ковер и обогревать квартиру очень мало. Чтобы было комфортно, нужно одевать потеплее.

Всех домочадцев необходимо приучить выключать все электроприборы из розетки, пожалуй, за исключением холодильника. Ни в коем случае не оставляйте включенный кондиционер, когда уходите из дома.

Как пишет канал «Повседневная бедная жизнь», с целью экономии воды необходимо включать посудомоечную и стиральную машину только тогда, когда она будет заполнена под завязку.

Также можно весьма бюджетно принимать душ. Сначала намочил слегка кожу и выключил воду. Намылился, включил и быстренько все смыл. Такой метод мытья можно назвать по-флотски.

Не забудьте также пригласить сантехника, чтобы он проверил нет ли утечек в трубах. Ведь даже маленькая течь может вылиться не только в круглую сумму в квитанциях, но и крупную проблему с соседями.

Екатерина Брязгунова

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