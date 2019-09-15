Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше

Многие россияне возмущены большими платежами за коммунальные услуги. Каким образом можно здорово экономить при оплате квитанций, разбиралось DEITA.RU. Некоторые из идей могут показаться странными, однако в итоге они помогут сэкономить приличную сумму.

Для начала необходимо отключиться от центрального отопления. Данная практика уже начала закрепляться в российских регионах. После этого необходимо подключить автономное отопление в квартире, на зиму хорошо утеплить окна, положить теплый ковер и обогревать квартиру очень мало. Чтобы было комфортно, нужно одевать потеплее.

Всех домочадцев необходимо приучить выключать все электроприборы из розетки, пожалуй, за исключением холодильника. Ни в коем случае не оставляйте включенный кондиционер, когда уходите из дома.

Как пишет канал «Повседневная бедная жизнь», с целью экономии воды необходимо включать посудомоечную и стиральную машину только тогда, когда она будет заполнена под завязку.

Также можно весьма бюджетно принимать душ. Сначала намочил слегка кожу и выключил воду. Намылился, включил и быстренько все смыл. Такой метод мытья можно назвать по-флотски.

Не забудьте также пригласить сантехника, чтобы он проверил нет ли утечек в трубах. Ведь даже маленькая течь может вылиться не только в круглую сумму в квитанциях, но и крупную проблему с соседями.

Екатерина Брязгунова